Onderwijsvrouw werd gekozen in de gemeenteraad in Helmond, maar ziet af van zetel: ‘Ze zei er nog niet klaar voor te zijn’

HELMOND - Marita van Lierop van 50Plus kreeg genoeg voorkeursstemmen om een plekje in de Helmondse gemeenteraad te bemachtigen, maar ziet toch van haar zetel af. De nummer twee, Jan van Aert, neemt nu haar plek in.

Van Lierop, derde op de kieslijst, kreeg vorige week tijdens de lokale verkiezingen in totaal 224 stemmen. Genoeg voor een zetel en genoeg om Van Aert te passeren, wiens naam vorige week in totaal 183 keer werd aangekruist. De voorkeursdrempel lag op 196 stemmen. 50Plus haalde in totaal twee zetels.

Quote Waarom we haar op nummer 3 zette op de lijst? Omdat dat een gouden regel is. Tijdens de verkiezin­gen moet een vrouw hoog op de lijst staan. Frans Mol, 50Plus

Frans Mol, lijsttrekker van 50Plus, zegt dat het voor Van Lierop te vroeg is om in de raad te gaan zitten. ,,Ze heeft gezegd dat ze er nog niet aan toe is. Ze wil als burgercommissielid nu gaan kijken hoe de hazen lopen. In een wat later stadium zou ze dan opnieuw gekozen kunnen worden.”

Van Lierop, werkzaam als mavo-afdelingsleider op het Carolus, heeft het volgens Mol bovendien erg druk op haar werk. ,,We waren positief verrast dat Marita zoveel stemmen kreeg. Al heeft ze natuurlijk een groot netwerk. Waarom we haar op nummer 3 zetten op de lijst? Omdat dat een gouden regel is. Tijdens de verkiezingen moet een vrouw hoog op de lijst staan. Dat is in het verleden wel bewezen.”

Marita van Lierop wilde niet reageren op vragen van het ED.