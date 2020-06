Onderzoek naar aanstichter rellen in Helmond, burgemeester noemt situatie ‘absoluut zorgwekkend’

Helmondse schilder maakt Van Goghs in het oude atelier van Van Gogh: ‘Wat zou Vincent er van vinden?’

23 juni HELMOND - Het is met geen pen te beschrijven hoe gelukkig Hennie Agten is. De Helmondse ‘naschilder’ en Van Gogh-fan mag een paar dagen werken in het Nuenense atelier waar de oude meester in 1883 ging schilderen. ,,Hier zat-ie. Kippenvel krijg ik ervan.”