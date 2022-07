Ontsnapte Helmondse leeuw schopt het tot onderwerp van nieuwe musical in Het Speelhuis

Er liep een leeuw door de stad speelt in de jaren 30 en is ontleend aan de Helmondse jongeman Karel Stevens, wiens vader in de Kerkstraat een slagerij en worstenmakerij had. ,,Karel hield in de tuin een aantal leeuwen en trok later rond als leeuwentemmer bij het circus. In Geleen ontsnapte er eentje, die klom op het altaar van de kerk. Wat dat met mensen doet, dient als basis voor onze musical”, vertelt Francois van der Zanden, een van de spelers.