Ontsnapte man met slijptol vraagt aan Richard om handboeien los te maken: ‘Geboeid uit politieauto gevlucht’

UpdateHELMOND - De politie in Helmond is donderdag de hele dag op zoek geweest naar een man die bij zijn arrestatie uit een politieauto ontsnapte. Hij loopt op sokken, draagt handboeien en wordt verdacht van het plegen van een incident in ‘de huiselijke sfeer’. De Zeeheldenbuurt in Helmond-Oost is in rep en roer.