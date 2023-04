Ook dassen verdienen leefruimte in slimme wijk Helmond: zeven tunnels onder N270 voor 1,1 miljoen euro

Muurbloe­men van Vliscostof of stillevens van groenten maken; het is feest in de Helmondse kasteel­tuin op tweede pinkster­dag

HELMOND - De kasteeltuin in Helmond bruist op 29 mei van de activiteiten. Het gratis toegankelijke Feest in de Kasteeltuin is een evenement met een knipoog naar de kasteeltuin door de eeuwen heen.