Op roadtrip met Helmondse studiematen in barrels: ‘Stiekem hoop ik dat er een uitlaat onderuit valt’

Van Helmond tot Zuid-Amerika: The Gathering trekt overal fans met rock zonder poespas

HELMOND - Geen vuurwerkshows, confettikanonnen of robotdraken. Rockband The Gathering laat poespas achterwege tijdens zijn optredens. ,,We staan op het podium en maken muziek”, zegt drummer en mede-oprichter Hans Rutten. Die aanpak is succesvol: de Ossenaren hebben een trouwe aanhang in Nederland en ver daarbuiten. De tournee rond hun nieuwe album begint 9 juni in de Cacaofabriek in Helmond.

2 juni