Opa stapt naar rechter na foute melding bij Veilig Thuis: ‘Mijn dochter is onterecht in een kwaad daglicht gesteld’

,,Het kind van mijn dochter is onder toezicht geplaatst. Zij kan daarmee leven. Het gaat nu goed met haar en haar kind, zij sluit zich af voor alle beschuldigingen aan haar adres. Maar ik kan er niet mee leven. Mijn dochter is onterecht in een kwaad daglicht gesteld, door meldingen van haar ex-man die via de school bij Veilig Thuis zijn beland”, stelt de opa van het kind.