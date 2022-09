Open dag bij Beek en Donks zonnepark

Met video Zingende karpervis­ser hoopt ook in Helmond op beet: Toby trekt met Froukje 365 dagen door het land

HELMOND - In alle uithoeken van Nederland zingt Toby de Waard uit Veendam als hij weer eens beet heeft. Nu ook in Helmond. De filmpjes zijn te zien op YouTube. Met zijn vriendin Froukje Zuidema is hij heel het jaar op visreis. Bijten de karpers ooK in de Zuid-Willemsvaart?

10 september