Opende Huub de Beer in 1969 een nieuwe winkel aan de Heistraat in Helmond?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Fotograaf Jozef van den Broek heeft heel wat ondernemers voor de lens gehad. In zijn archief zitten stapels met beelden van bedrijven en winkeliers in Helmond, Laarbeek en Deurne. Opening Huub de Beer, Heistraat staat bij deze prent uit december 1969.

Jozef van den Broek

Volledig scherm Onbekende band © Jozef van den Broek

In een varkenskooi klonk de muziek van Frank Zappa en CCR

Deze vier jongens repeteerden in een oude varkenskooi in Nuenen en traden op in jeugdsozen en danszalen in Brabant en Limburg. Het moet rond 1969 geweest zijn toen de band Underdog City Since Selection zich aanmeldde bij impresario Peter Kuys in Helmond. ,,Deze foto is er een uit een reeks van tien. Wij hadden er nog geen voor publiciteit. Deze is gemaakt rond 1969-1970”, zegt Peter Damen.

Hij speelde orgel en piano, studeerde aan de Akademie Industriële Vormgeving in Eindhoven en woonde in Nuenen. ,,Bert van Dooren speelde gitaar, woonde in Eindhoven en studeerde aan de Akademie Industriële Vormgeving in Eindhoven. Nico Kleinjan, ook wel bekend onder de naam Nico Theelen, speelde drums, werkte bij Philips en woonde in Eindhoven. Het vierde bandlid is Frans Dekkers. Hij speelde basgitaar, werkte bij een schildersbedrijf, studeerde aan de muziekschool en woonde in Nuenen”, haalt Damen herinneringen op.

Underground

De vier jongemannen van rond de twintig vormden vier jaar de band Underdog City Since Selection. ,,De band speelde muziek van Pink Floyd, Frank Zappa, Man, Spirit, The West Coast Popart Experimental Band, CCR, The Rolling Stones, de top 40-nummers uit die tijd. Best wel progressieve muziek die in de toenmalige underground scène paste”, zegt Damen. ,,De band is vanwege muzikale en persoonlijke verschillen van mening gestopt.”

Festivals

Jan-Willem van den Enden weet niets over de band, maar wel over Peter Kuys. ,,Hij had in de zeventiger jaren een organisatiebureau en haalde bandjes naar Helmond. Een daarvan was Jackson Heights. Ik meende dat ik ze gezien heb in Sobrietas. Ze hadden een lied gewijd aan Peter: Poor Peter.”

Kuys had zijn kantoor bij zijn ouders thuis aan de Wethouder van Wellaan. Al toen hij nog op de middelbare school zat organiseerde hij popfestivals, inderdaad ook in Sobrietas aan de Molenstraat. Het eerste was in 1972 met 30 groepen en 30 uur non-stop muziek. Het werd niet zo druk als verwacht, maar het was een geweldig feest volgens mensen die er wel bij waren. Midden in de nacht een optreden van Obsession uit Venlo met een zanger met een stofzuigerslang, Herman Brood en After Tea met ‘wijnboer’ Ilja Gort op bas.

Naar Engeland

Toen Peter Kuys achttien was is hij naar Engeland vertrokken vertelt zijn zus Yvonne. ,,Hij verwachtte dat daar de mogelijkheden voor de muziek beter waren. Hij heeft nog gewerkt met Electric Light Orchestra en Tim Hardin. Hij trouwde met een Engelse. Peter bleef in de muziekbusiness werken tot het eind, ook in Amerika.”

Drie jaar geleden is Peter Kuys overleden.