Opkomst Helmond zakt naar 39,3%

Die had gehoopt dat de rode lantaarn van vier jaar geleden - opkomst 42,1 % - overgedragen zou worden aan een andere gemeente. ,,We hebben er alles aan gedaan om mensen naar het stembureau te verleiden maar het is ons niet gelukt", sprak burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel op de uitslagenavond in een redelijk gevulde Helmondse Cacaofabriek.

Een gesprek te voeren

Helmond weet zich in het gezelschap van een grote stad als Rotterdam die ook naar de 39% is afgezakt, maar dat maakt de pijn niet minder. ,,Dit vraagt een diepere analyse", vindt Blanksma. ,,Het ligt niet aan onze inzet. Als dit het beeld is, hebben we als Nederland nog een gesprek met elkaar te voeren. We weten dat het vertrouwen in de politiek laag is maar tegelijkertijd staat onze stad er goed voor, ze groeit en bloeit. Met het deel van de stad dat we daarmee niet aanspreken zullen we verbinding moeten zoeken.”