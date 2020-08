Oprichter (17) van Instagramaccount dat opriep om Helmond ‘op z'n kop te zetten’ aangehouden

Een 17-jarige jongen uit Helmond is vanmorgen rond 06.30 uur in zijn huis aangehouden. Hij wordt verdacht van het oprichten van een Instagramaccount waarop de laatste dagen veelvuldig werd opgeroepen om ‘Helmond op z'n kop te zetten’.

De politie heeft hem aangehouden voor opruiing, omdat hij verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de oproepen op sociale media om te rellen in de binnenstad. De jongen is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Er zijn meerdere mobiele telefoons in beslag genomen en die worden onderzocht.

Het Weverspark in Helmond gaat dit weekend ‘s nachts op slot. De gemeente hoopt hiermee rellen te voorkomen.

Eerdere confrontaties

Oproepen onder jongeren op social media leidden in Helmond eerder al tot ongeregeldheden. In juni leidde dat tot confrontaties tussen politie en jongeren, waarbij met vuurwerk en stenen naar agenten werd gegooid. Niemand raakte gewond, wel werden zes jongeren aangehouden.

De binnenstad werd daarop nauwlettend in de gaten gehouden. Camera's werden geplaatst in de buurt van de Heistraat.

Schaterlachende smileys

Toen de afgelopen dagen duidelijk werd dat er opnieuw opgeroepen werd tot rellen is dan ook direct een onderzoek gestart. De gemeente zocht deze week via internet contact met degene achter het Instagram-account. Ze gaf daarbij aan dat zulke acties niet worden getolereerd en schreef: ‘We verzoeken jullie dan ook om per direct te stoppen met deze aankondigingen. Daarnaast willen we graag met jullie het gesprek aangaan over de aankondigingen. Daarom verzoeken we jullie om je contactgegevens te geven.’ Dat leken de initiatiefnemers niet van plan, getuige een reeks schaterlachende smileys.

Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 17-jarige jongen. Het onderzoek loopt nog en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Volledig scherm De Sjef van Schaijkstraat in Helmond, daags nu de ongeregeldheden in de omgeving van de Heistraat. © ED

Illegale bokswedstrijd en vuurwerk

Op drie dagen in juni liep het in deze wijk op straat uit de hand. Op 15 juni bezochten tientallen jongeren een illegale bokswedstrijd in het Weverspark. Op 18 juni gooide een groep jongeren vuurwerk toen de politie een inval deed bij een shishalounge aan de Marktstraat. En op 23 juni kwamen zo’n 150 jongeren samen in en rond de Heistraat. Een deel van hen bekogelde de politie met stenen, hout, glas, tomaten en eieren. De ME moest er aan te pas komen om de rust te herstellen.

Volledig scherm Eén van de ingangen van het Weverspark in de Helmondse binnenstad. © Sem Wijnhoven/DCI Media