Oproep: chagrijnig of door het dolle heen? Wat vinden lezers van de verkiezingsuitslag??

We zijn benieuwd naar wat lezers vinden van de verkiezingsuitslag voor de nieuwe Provinciale Staten. Baalt u als een stekker en bent u chagrijnig geworden van het resultaat? Of heb u net een confettikanon gehuurd omdat uw dag niet meer stuk kan?

Stemde u op een winnende partij? Of verdampte het aantal stemmen op uw favoriet? De redactie hoort het graag. We zijn ook benieuwd wat uw voorspellingen zijn voor de toekomst. Lacht het geluk Brabant toe als uw partij aan het roer komt? Of wordt het een drama de komende vier jaar in het provinciehuis?