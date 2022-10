Oproep Helmond: meld overlast van F-35's, zo kunnen we een vuist maken

De showworste­laar, verloskun­di­ge, vluchte­ling, kroegbaas; 50 verhalen van mensen die samen Helmond maken

HELMOND – Buitenmens, leraar en verhalenverzamelaar Marlon Tielemans ging in gesprek met vijftig min of meer willekeurige stadgenoten. De verhalen zijn verzameld in het boek Helmond vertelt. ,,Als je ze leest, leer je Helmond beter kennen. Het is net een stadsgids.”

3 oktober