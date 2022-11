Oud-kroegbaas Stephanie (55) draait nu als dj de vinylplaten uit haar jeugd: ‘Ik ga mee met de sfeer van de avond’

Revalida­tie­cen­trum ouderen verhuist van Fletcher hotel naar Elkerliek

HELMOND - Wie als oudere in Helmond na een operatie moet herstellen of revalideren, hoeft in de toekomst niet meer naar het Fletcher hotel. Het revalidatiecentrum voor ouderen van de Zorgboog verhuist over een jaar naar het ziekenhuisterrein.

31 oktober