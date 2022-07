Oudere man lichtgewond bij beroving in Helmond, ook raakte hij zijn gehoorapparaat kwijt

Bewoners Ameideflat genieten volop van ‘t Theaterk­naal van het Speelhuis: ‘Van mij mogen ze vaker komen’

HELMOND - Voor mensen die zelf niet meer naar het theater kunnen is er een uitstekend alternatief. Het Helmondse theater Het Speelhuis biedt voortaan de mogelijkheid om voorstellingen via een livestream te volgen. Donderdagavond was de aftrap van ’t Theaterknaal in het restaurant van de Ameideflat.

24 juni