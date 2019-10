Ouisam (24) uit Helmond aangezien voor migrant: zit al maand vast in Spanje

De in Helmond geboren Ouisam Karim is in een regelrechte nachtmerrie terechtgekomen. Hij leeft al een maand op straat in Melilla, omdat de Spaanse nationale politie aldaar zijn geldige Nederlandse paspoort heeft afgepakt. De twintiger wordt gezien als de zoveelste Afrikaanse vluchteling die het Europese vasteland probeert te bereiken. Melilla ligt in het noorden van Marokko, maar is een autonome Spaanse stad. De lokale autoriteiten regeren met harde hand op de toestroom van migranten.