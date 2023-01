Pastoor Scheepers op tv in serie over carnaval

Deurne Vonnis over aanslag op eethuis uitgesteld naar 7 februari

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft het vonnis over een aanslag op eetzaak The Pasta House in Deurne uitgesteld naar 7 februari. Het openbaar ministerie vorderde voor de tien beklaagden celstraffen tot zeven jaar. Een van hen wordt ook nog vervolgd voor een home invasion bij een havenarbeider.

23 januari