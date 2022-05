Patiënten aan gesloten deur bij failliete Helmondse orthodontist

HELMOND - Klanten staan plots voor een gesloten deur en de telefoon wordt niet meer opgenomen. Mondzorgpraktijk Paterslaan in Helmond is failliet.

De orthodontist is vorige week bankroet verklaard door de rechtbank in Noord-Holland, net als alle andere bedrijven van dezelfde eigenaar met een hoofdvestiging in Purmerend. De curator is aan het inventariseren wat er precies aan de hand is en hoe de verhouding is met de andere ondernemingen van deze persoon.

Quote Als patiënten intussen ergens anders naartoe willen, moeten ze hun dossier kunnen meenemen Sebastiaan van Leeuwen, Curator

Het is voor de curator nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de achtergronden van het faillissement van moederbedrijf Ortho Brabant B.V. De praktijk in het centrum van Helmond is al een paar keer overgenomen. ,,Aan de vraag kan het niet liggen. Ik begrijp dat er in de regio wachttijden zijn voor orthodontisten”, aldus Sebastiaan van Leeuwen van SWDV Advocaten.

Overnamekandidaat gezocht

De curator kijkt of er iemand is die de activiteiten snel wil overnemen. ,,Daar gaan we niet te lang mee wachten. Als patiënten intussen ergens anders naartoe willen, moeten ze hun dossier kunnen meenemen.” Op de website van de gesloten praktijk is inmiddels een formulier te vinden waarmee dossiers kunnen worden opgevraagd.

Mondzorgpraktijk Paterslaan bestond sinds zo’n vier jaar. Er werkten twee tandartsen en een assistent. In Gemert was de onderneming Ortho Brabant B.V. ook een tijdje actief. Die praktijk zou al langer gesloten zijn.