Personeel Franke akkoord met ontslagregeling, maar treurnis over sluiting blijft: ‘Die was en is niet nodig’

Na zes jaar zijn de bouwvak­kers klaar met het opknappen van 108 woningen in Mier­lo-Hout; de warmte komt nu uit het plafond

HELMOND - Na zes jaar hakken en boren komt het einde in zicht van een renovatieproject in de Vissenbuurt. Compaen ging voor opknappen in plaats van slopen. Het was een enorme klus, maar dat heeft ook veel goeds gebracht.

8 juli