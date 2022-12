Pieperz vertrekt na anderhalf jaar alweer uit Helmond: ‘Pizza en lasagne kun je bezorgen, friet niet’

Slachtof­fer beroofd door twee mannen met mes bij scooteraan­koop in Helmond

HELMOND - Iemand die een scooter wilde kopen is zondagavond beroofd door twee mannen met een mes op zak in de buurt van de Noord Parallelweg in Helmond, aldus een woordvoerder van de politie. Naar de daders wordt nog gezocht.

27 november