Platenbeurs bij Cacaofabriek: ‘Mensen kopen hier altijd iets, anders is hun dag niet compleet’

HELMOND - Het ging er zondag gemoedelijk aan toe tijdens de platenbeurs bij de Cacaofabriek in Helmond. ,,Mensen die hier komen, kopen ook iets. Anders is hun dag niet compleet. Dat is het dopamine-effect,” aldus een bezoeker bij het verlaten van het terrein.

In elk muziekgenre is er voor de liefhebbers van vinyl wel iets te vinden. Waar in het verleden nog veel vraag was naar muziek uit de jaren zestig en zeventig, is nu een verschuiving te zien naar de tachtiger jaren, volgens Piet Smits uit Geldrop. Hij ziet ook veel jongeren, die vragen onder meer naar lp’s van Michael Jackson, Madonna en Prince.

,,Billy Idol, Red Hot Chili Peppers en Adèle, daar is ook vraag naar onder de jeugd”, vult zijn marktbuurvrouw aan. Bij haar kraam snuffelen de dertienjarige Lara en de veertienjarige Fenne tussen de vele stapels lp’s en singles. ,,Van mijn ouders heb ik een platenspeler en een heleboel platen gekregen”, vertelt Lara. ,,Ik luister naar wat ik leuk vind. Led Zeppelin en Elvis, maar ik ken niet alle namen.”

‘Helmond is altijd gezellig’

Het buitenterrein biedt een gezellige aanblik met een lange rij kramen met rood-wit geblokte tentdoeken, muziek, terrassen en een frietwagen. Er zijn platenverkopers uit onder andere Wijchen, Beuningen en Tilburg. ‘Helmond is altijd gezellig’, zeggen ze. ‘Hier is geen platenwinkel meer. De mensen zijn blij dat we er zijn.’

Samira Muller uit Mierlo-Hout en Max van der Bolt uit Brandevoort beamen dat. ,,Wij komen hier of op beurzen en platenzaken in Eindhoven. Tot nu toe hebben we alleen singletjes van Kate Bush en van Simon en Garfunkel gekocht.”

Vooral jaren 80 doen het goed

John van Luyn uit Nijmegen heeft een grote muziekcollectie in zijn kraam. ,,Allesbehalve klassiek, dat verkoopt niet. Vooral de jaren tachtig doen het nu goed”, constateert ook hij. Van Luyn showt een lp getiteld Blues Explosion met daarop een track van de op 35-jarige leeftijd verongelukte bluesmuzikant Stevie Ray Vaughan. ,,Deze is door Vaughan met de hand gesigneerd. Die heb ik meegenomen omdat ik dat zelf leuk vind. Ik kreeg vanochtend een bod van 500 euro, maar daar verkoop ik hem niet voor.”

Platenverzamelaar Florian ‘uit de omgeving van Rotterdam’ zit er tevreden bij achter zijn kraam. ,,Het gaat beter dan vorig jaar zomer toen ik hier ook was. Het is gezellig en ik heb nog iets gevonden voor mijn eigen collectie.”

Trots laat hij de lp Glass Top Coffin van Ramases zien. ,,Ramases is vrij onbekend en een beetje vreemd. Hij zag zichzelf als een reïncarnatie van een Egyptische farao. Maar zijn muziek is best goed.”

Platen verzamelen werd volgens de hem tot voor enkele jaren nog gezien als een oude-mannenhobby. ,,Je ziet steeds meer jeugd. Het is nu fiftyfifty.”