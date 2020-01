Politiebond woest over onderzoek naar agenten bij wie naakte, verwarde man in Helmond overleed

Man (20) uit Boekel stak jongen (15) uit Deurne na vechtpar­tij in Helmond: ruim maand later opgepakt

15 januari HELMOND - Een man (20) uit Boekel is woensdagochtend in alle vroegte opgepakt in zijn woning. Hij wordt ervan verdacht in december een 15-jarige jongen uit Deurne te hebben gestoken met een mes. Dat zou zijn gebeurd in Helmond. De man zit nog vast.