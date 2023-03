PreZero breekt met Blink: ‘Geen geld, tijd en energie meer steken in regeling zonder toekomst’

PSV betreurt besluit over Cam­buur-fans, irritatie bij groep Eindhoven­se supporters

PSV betreurt een beslissing van de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem over het weren van uitsupporters van Cambuur. Aanstaande zondag speelt de club in het Philips Stadion tegen de Friezen en de fans van de nummer laatst in de eredivisie zijn niet welkom, zo oordeelde Dijsselbloem woensdag.