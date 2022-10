Prijswinnende Brabantse films te zien in Cacaofabriek Helmond

Van prijswinnares Lisette Vlassak uit Budel, afgestudeerd aan de filmacademie in Amsterdam, is de korte film Cocon te zien. In de film, over zelfacceptatie en seksuele ontluiking, worstelt buitenbeetje Sonny met zijn mannelijkheid. De film, met onder meer Bart Slegers en Henry van Loon, werd eerder al vertoond in de bioscoop en op tv bij BNNVARA, en werd onder meer opgenomen in Gastel en bij het Eindhovense Van Maerlantlyceum.