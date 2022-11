Prins Mattie aan het bewind bij Brandeliers

In het dagelijks leven werkt hij als zelfstandig IT-consultant. Hij is actief betrokken in de wijk, als vrijwilliger in wijkhuis 't Brandpunt, als bandleider van sambaband Brandeleros en hij zat de lokale ondernemersverening voor. Hij nam met zijn gezin ook deel aan het tv-programma Camp To Go in 2020. Als motto hanteert hij ‘Wai doen’ut dees joar dubbel!’