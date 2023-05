Protest tegen koeiennorm vooral vanuit Brabant en Limburg: ‘Hier zouden veel melkveehouders verdwijnen’

ANALYSE Waarom PSV de regie kwijt is geraakt, in een week die de club liever nooit meer wil meemaken

PSV raakte in een memorabele week de regie op veel fronten kwijt en gaat daardoor aangeslagen naar AZ. De club verloor versneld en toch nog onverwacht trainer Ruud van Nistelrooij, die volgens de directie door kon en komend seizoen trainer zou blijven. Intern klinken ook andere geluiden, namelijk dat de zaak na zondagavond simpelweg niet meer te redden was. Waar is het nou precies misgegaan?