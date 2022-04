Receptie voor Willy van der Kuijlen, waarom werd Mister-PSV in de bloemetjes gezet?

HELMOND - Het is dinsdag een jaar geleden dat Willy van der Kuijlen overleed. Op deze foto uit december 1976 wordt de Helmondse voetballer van PSV in het zonnetje gezet. Naast hem echtgenote Nelly van der Kuijlen-Verleisdonk. Nog net te zien dochter Wendy, die tegen papa aan staat.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Optreden Indo rockband de Hot Jumpers. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Teenageravonden in zaal Van Vilsteren: ‘Hier zijn heel wat stelletjes ontstaan’



The Hot Jumpers traden op in Helmond en Jozef van den Broek maakte er foto's van. Het blijkt in zaal Van Vilsteren aan de Markt te zijn geweest, zo laten verschillende lezers weten. Daar werd regelmatig een ‘teenager-bal’ gehouden, zoals dat toen nog werd genoemd.

Quote Ik heb er honderden rolletjes serpenti­nes opgehangen Frits de Bruijn, Mede-organisator van de teenager-bals in Van Vilsteren

Frits de Bruijn weet er veel over te vertellen. Hij was een van de organisatoren: ‘Ik herkende de foto vrijwel onmiddellijk, met name aan de serpentines waarvan we in de loop der tijd honderden rolletjes hebben opgehangen. En de bij Kruithof gehuurde palmen die ik persoonlijk per bakfiets ging ophalen. Die bakfiets huurden we bij Tinus van Nuenen. Wat een toeval met de foto ernaast.’ (vorige keer stond er als tweede foto de fietsenzaak van Van Nuenen - Den Drietip - bij)

Sylvain Vriens

'Deze is waarschijnlijk gemaakt op tweede kerstdag 1960. In augustus van dat jaar vroeg Sylvain Vriens aan mij of ik zin had om samen met hem dansavonden voor de jeugd te organiseren. We waren nog erg jong, hij 17 en ik 15, maar we durfden het toch aan. Op de eerste avond, 30 of 31 oktober 1960, trad de Gemertse formatie Rocket Strings op. Hun voorman Auke Kiliaan zat bij Sylvain in de klas.’

Die indo-band wordt ook genoemd door Wim Saris. ‘Daar zat ook nog een broer van Auke in (Johan). En je had nog een Helmondse indo-band, The Lucky Guys met de broertjes Pichel. Bands die ervoor zorgden dat de jeugd van die tijd heerlijke avonden kon beleven.’

Volledig scherm The Lucky Guys © Wim Saris

Berry Cranenbroek vult het lijstje nog verder aan: ‘Ik kwam in die tijd regelmatig bij Van Vilsteren. Daar traden ook op The Skyrockets, Javalins, The Scarlets en zanger John Lamers.’

Cliff Richard

‘Veel jonge stelletjes hebben elkaar daar op en rond de dansvloer ontmoet, kregen een relatie en verschillende zijn er getrouwd', weet Jos van der Vorst. Hij meldt ook mee geholpen te hebben met de organisatie van de dansavonden. ‘Sylvain Vriens, leerling van de Rijks HBS in Helmond, was een ondernemend type. Zo organiseerde hij met zijn aanhang een bustocht naar Ahoy, waar Cliff Richard en de Shadows voor het eerst in Nederland optraden. Vriens is later in Eindhoven de horeca ingerold.’

Quote De oude heer Van Vilsteren en zijn schoonzoon hebben nog geholpen Frits de Bruijn

Frits de Bruijn beaamt dat de organisatie met een aantal bevriende jongens werd uitgebreid. ‘Om chaos te voorkomen. De eerste avond was zo'n succes, dat we alle zeilen moesten bijzetten. De oude heer Van Vilsteren en zijn schoonzoon hebben nog geholpen. Ik ben met Sylvain - die twee jaar geleden is overleden - naar Den Haag gegaan om de Hot Jumpers te contracteren.’

Tiny van Dijk

En zo stonden die met kerst in Helmond te spelen. Mike van Dijk herkent één van de bezoekers: ‘De tweede persoon van rechts op de dansvloer is Tiny van Dijk.’

De Hot Jumpers zijn in de jaren tachtig nog een keer naar Helmond gehaald, zegt Frits de Bruijn. ‘Ze speelden op Zestigerjaren Pop, in de oude zaal Traverse.’