Redding Lightyear lijkt nabij: ‘kippenvel’ bij investeerder over financiering voor Helmondse zonneauto

PSV verliest aanslui­ting met koploper Feyenoord na teleurstel­len­de middag in Utrecht

PSV is er zondagmiddag niet in geslaagd om in Utrecht te winnen. De ploeg vocht in Utrecht na rust volop om een beter resultaat dan een 2-2 uit het vuur te slepen, maar strandde. PSV kwam in de tweede helft op voorsprong, maar gaf de punten daarna ook weer makkelijk weg. Sander van de Streek velde het vonnis.