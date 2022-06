Regenboog op gevel in Helmond moet weg: ‘We willen verdraagzaamheid en acceptatie uitdragen’

KORT NIEUWS Bezoekers welkom op bouwplaat­sen van Oranjekade en Water­burcht 7 in Helmond en het Huis voor de Samenle­ving in Deurne

HELMOND/DEURNE - Wat gebeurt er achter die bouwhekken? Op zaterdag 18 juni is de Dag van de Bouw en gaat een aantal bouwplaatsen open voor bezoekers. Rondleidingen worden gegeven bij Oranjekade en Waterburcht 7 in Helmond. In Deurne is te zien hoe de verbouwing van het gemeentehuis vordert.

13 juni