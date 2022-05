Resa van Meer uit Helmond derde bij landelijke voorleesfinale

Helmond moet fors groeien en de kloof tussen arm en rijk kleiner; uitdagin­gen genoeg voor nieuwe stadsbe­stuur

HELMOND - Er is heel te veel doen en er is niet heel veel geld. Het nieuwe Helmondse stadsbestuur staat voor scherpe keuzes in een tijd waar steeds meer inwoners in het nauw dreigen te komen. Het is de bedoeling dat de verse club wethouders in juni aan de slag gaat.

17 mei