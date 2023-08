Leuk feitje: zoveel rijksmonumenten telt Helmond

PSV jaagt nog op nieuwelin­gen én antici­peert met koop van Schouten op iets wat nu onvermijde­lijk lijkt

Het is overdreven om te stellen dat PSV in het nieuwe seizoen een bliksemstart heeft gehad, maar voorlopig loopt de boel in het Philips Stadion in een tussenfase op rolletjes. Ook de transferpolitiek wordt langzaam maar zeker duidelijk.