Robustelly-orgel 250 jaar oud en 200 jaar in Helmond: Drie gulden voor drie dagen ‘skon maken’ van pijpen

Hoe konden ze het orgel in 1822 vanuit België vervoeren? Vaste bespeler Jan van de Laar heeft zich er regelmatig het hoofd over gebroken. ,,Dat moet met paard en kar zijn gebeurd, over hobbelige wegen. Met overnachtingen onderweg in kloosters, mogelijk ook in Postel. De afstand vanaf de abdij van Averbode, waarvan het orgel is gekocht, bedraagt 80 kilometer. Daar doe je wel even over. En niet één keer, maar karrenladingen vol.”