Roma-jongeren voor rechter voor schokkende rooftochten op pinnende ouderen

Helmonders willen auto best weleens laten staan, maar wegdoen?

11 juni HELMOND - Is wonen met de auto voor de deur straks verleden tijd? Als je de uitslagen van een poll tijdens een webcast van de gemeente over slimme mobiliteit moet geloven, is dit veel Helmonders nog een brug te ver. De overgrote meerderheid van de geënquêteerden antwoordt ‘nee’ of twijfelt.