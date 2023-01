Roy Donders bij eerste Vurgloeie

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij weet niet of de ambities van PSV realis­tisch zijn: ‘Maar ik wist waar ik aan begon, dit is juist de uitdaging’

PSV wil in 2023 voor het eerst in vijf jaar landskampioen worden, is de opdracht die trainer Ruud van Nistelrooij zichzelf en zijn team mee heeft gegeven. En zo lang mogelijk meestrijden om de andere twee grote prijzen, niet te vergeten. Hoe realistisch is dat, nadat de club de beste speler in de winter heeft verkocht?

13:41