Ruim 8.500 euro opgehaald voor jonge diabetespatiënten van Elkerliek ziekenhuis

Moeder van jongen (14) die in gezicht werd bekrast, vestigt hoop op ouders van daders

HELMOND - Haar zoon werd in Stiphout de bosjes ingesleurd, kreeg een schok van een stroomstootwapen en werd in zijn gezicht gekrast. In de jacht van de politie op de twee daders is de hoop van de moeder gevestigd op hun ouders: ‘Zij moeten die kleding toch herkennen?’

8 april