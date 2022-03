Samen met jongeren Helmond aantrekkelijker maken voor jongeren

Vrouwendag in raadzaal Helmond om meer vrouwen te interesse­ren voor politiek: ‘Ik hoor hier veel waarvan ik niets weet’

HELMOND - Politici zijn gewone mensen, die best benaderbaar zijn en graag op de hoogte blijven van wat er speelt in de stad. Dat was het thema van de vrouwendag zondagmiddag in de Helmondse raadzaal. Het doel is meer vrouwen te interesseren voor politiek.

7 maart