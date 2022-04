Schilderij ‘bekladden’ zodat het beter wordt; scholieren maken kennis met Helmonds cultuurschoon

Een groepje van tien Helmondse scholieren loopt een beetje bedeesd de raadzaal van het kasteel in Helmond binnen. De tien maken onderdeel uit van in totaal 1100 leerlingen die deze week tijdens de eerste editie van WAH?! door de stad trekken en kennis maken met wat Helmond op cultureel vlak te bieden heeft. De cultuurweek is bedoeld voor alle derdejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs in Helmond.

Met ipad in de hand langs oude schilderijen

In het kasteel doen ze mee aan een workshop Tag; met een ipad in de hand trekken ze langs vijf schilderijen die minimaal honderd jaar oud zijn. Na de uitleg van Karlijn de Groot krijgen ze de opdracht om het kunststuk te ‘bekladden’ en zo te maken dat het in hun ogen beter wordt.

Zit de groep tijdens de uitleg haast ongeïnteresseerd te luisteren, enkele minuten later blijken ze allemaal kunstenaars in de dop. Vooral het eerste is iets wat De Groot vaker ziet. ,,Je merkt dat de leerlingen hier niet met hun eigen klas zijn, ze zijn zo timide en lijken haast onzeker”, zegt ze. ,,Ik denk dat het voor ons ook een heel leerzame week is”, vervolgt ze. Daarmee doelt ze op de manier waarop de cultuursector de Helmondse jeugd moet benaderen.

Iets voor oudere mensen

Want dat er meer aansluiting moet komen, vindt ook Annique van den Heuvel van CultuurContact. Ze is samen met de Helmondse middelbare scholen en alle bedrijven op het idee gekomen om de cultuurweek te organiseren. ,,Ik vind het best raar dat sommige kinderen niet weten waar het Annatheater ligt”, geeft ze aan. Ook het feit dat cultuur door kinderen vaak wordt gezien als iets voor oudere mensen vindt ze jammer. ,,Er is juist heel veel cultuur voor de jeugd, dat willen we ze deze week laten zien.”

Bijvoorbeeld in Het Speelhuis waar al vroeg in de ochtend een groep van veertig leerlingen zich gemeld heeft voor een heuse slagwerkbattle. Ook hier valt op dat de groep in eerste instantie een beetje verlegen voor zich uit zit te staren, maar als de scholieren eindelijk beginnen te spelen worden ze enthousiast.

Toch is het ook voor de leraren Patrick Vlassak en Willem van Bokhoven in eerste instantie even wennen. ,,Sommige kinderen hebben nog nooit een instrument bespeeld dus dan is het best spannend. Maar door ze vertrouwen te geven zien ze zelf al snel in hoe leuk ze het vinden” oordeelt Vlassak.

Als het aan de Helmondse cultuursector ligt wordt WAH?! een jaarlijks terugkerend fenomeen.