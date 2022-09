Schoothondje van balkon gegooid in Helmond: ‘Ik heb zelden zoiets gezien’

Het incident vond afgelopen vrijdag plaats op de eerste verdieping van een appartementencomplex. De politie wil nog niet bekend maken waar dit precies was. De verdachte moet nog gehoord worden. De eigenaar van het hondje is een vrouw en heeft zelf aangifte gedaan tegen deze verdachte wegens dierenmishandeling. Het lijkt om een uit de hand gelopen ruzie te gaan.

Ernstig misdrijf

Het schoothondje, waarvan het exacte ras onbekend is, is intussen geopereerd. De dierenagente spreekt van een ‘ernstig misdrijf’. ,,Tegenwoordig kun je voor dierenmishandeling in de cel belanden. Dat is nu nog niet het geval. De verdachte is ook officieel nog niet aangehouden. Deze persoon wordt door ons gehoord.”