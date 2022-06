Schutsboom als monument ter ere van 600 jaar gilde in Lieshout

Van Pelt: ,,Dit is een blijvende herinnering waarmee we onze dank willen laten zien aan de bewoners van het dorp. Een schutsboom is ook een typisch symbool wat bij een gilde hoort. Het is mooi dat het nu ook centraal in het dorp zichtbaar is.” Dat het gilde leeft in Lieshout was tijdens de ceremoniële opening duidelijk zichtbaar, veel dorpsgenoten maar ook bevriende gildes kwamen een kijkje nemen bij het nieuwe monument.