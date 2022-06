Scooterrijdster gewond bij botsing met auto in Helmond, slachtoffer naar het ziekenhuis

Zeven wethouders in Helmond trekken geen zevenmijls­laar­zen aan: stad moet financieel gezond blijven

HELMOND - Zeven partijen, zeven wethouders, maar geen zevenmijlslaarzen. In de plannen voor de komende jaren wil de nieuwe coalitie in Helmond samen optrekken met inwoners, verenigingen en de gemeenteraad. Maar de vraag zal vooral worden: waar is er geld voor en waar niet?

4 juni