Seksbioscoop in Helmond gaat volgend jaar weer open: zaal wordt groter en winkel moderner

Brandje bij verwerker van chemisch afval in Helmond, geen giftige stoffen in omgeving

HELMOND - Op een afvalverwerkingsterrein aan de Heibloemweg in Helmond is vrijdagmiddag brand ontstaan in een container met daarin brandbare chemische producten. De brandweer gaat het vuur uiterst voorzichtig te lijf en heeft geen giftige stoffen gemeten in de omgeving.

16 september