Slachtoffer (59) van uitslaande woningbrand in Helmond nog in kritieke toestand in het ziekenhuis

MET VIDEOHELMOND - In Helmond is zondagavond een woning in brand gevlogen. De brandweer heeft de 59-jarige bewoner uit het huis gehaald. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het slachtoffer eerst gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer werd rond 22.50 uur gealarmeerd voor een brand die mogelijk is begonnen in de aanbouw van het huis aan de Dirck Boutsstraat. Toen de brandweer arriveerde, moesten ze de toegang tot de woning forceren. De brand had zich inmiddels verspreid naar de woonkamer van het huis.

Ze troffen in de woning een man aan. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Verder was er niemand aanwezig in het pand. De veiligheidsregio meldde rond 23.35 uur dat de brand onder controle was. Het vuur was niet verder verspreid naar naastgelegen panden. Naast twee bluswagens en een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie gaat niet uit van een misdrijf en doet verder onderzoek naar de zaak.

Maandagochtend is de situatie van het slachtoffer nog ongewijzigd. Volgens een politiewoordvoerder ligt hij nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Een man raakte zwaargewond bij de brand.

Een brandweerman voert bluswerkzaamheden uit.

Het slachtoffer werd uit de woning gehaald.

De brandweer schermde de woning af.

De brand breidde niet uit naar naastgelegen panden.

De brand is mogelijk begonnen in de aanbouw van het huis aan de Dirck Boutsstraat in Helmond.

In de aanbouw van een huis aan de Dirck Boutsstraat in Helmond brak een brand uit.