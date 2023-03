Slagwerkfestival in 't Kwartier

Deurnese Sint-Jozefparo­chie straalt weer als de vijftiende Heilight Parade door de straten trekt

DEURNE - Vorig jaar was de lichtjesparade net iets anders dan anders met stilstaande wagens en lopende bezoekers, maar er was er tenminste één in Deurne. Dit halvastenweekend trok de Heilight Parade weer als vanouds door de straten van de Sint-Jozefparochie.