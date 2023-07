Slavernijverleden van Helmond is met mist omgeven: ‘We lijken ergens onder aan de ranglijst te bungelen’

Sla met vlekken kopen de mensen niet; Stadstuin Helmond in nood door ijzer in sproeiwa­ter

HELMOND - De oogst is verpest. Niemand wil spinazie of andijvie met vlekjes kopen en dus heeft de Stadstuin in Helmond geen inkomsten. Er wordt geld ingezameld voor een installatie die het ijzer uit het grondwater filtert. Zonder hulp is het einde van de Stadstuin in zicht.