Sloten vol lijm, bekraste auto en nu een explosie bij winkel in Helmond: ‘Dit moet echt ophouden’

Er is brand in de winkel: dat is zo’n beetje het eerste wat de politie midden in de nacht laat weten. Pas als Piet van den Heuvel in de Ameidestraat staat, vermoedt hij dat er iets anders aan de hand is: „Die enorme ramen uit de pui, dubbelglas, lagen helemaal aan de overkant van de straat. Ik dacht: dat kan toch niet door een brandje zijn veroorzaakt?”