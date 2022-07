Snelheidsduivel racet met 154 km/u door bebouwde kom van Helmond, moet rijbewijs meteen inleveren

Fietsster en automobi­list botsen in Helmond, vrouw naar ziekenhuis met gewond been

HELMOND - Een fietsster is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Helmond. De oudere vrouw viel door de botsing in de Piet Heinstraat van haar fiets. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

7 juli