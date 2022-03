Sonja van Ojen uit Helmond laat miniatuurstad tot leven komen: ‘Vele uren zitten knutselen in Annatheater’

Als een ‘familieproductie’, zo voelt het voor Sonja van Ojen. De maquette van een stad, die een centrale rol in haar nieuwe theatervoorstelling speelt, heeft ze samen met haar Vlaamse compagnon Hendrik Kegels (26) letterlijk in elkaar geknutseld in het Annatheater in Helmond, waar haar moeder, Lavinia Germano, directeur is. Vader Vincent van Ojen, beeldend kunstenaar, bouwde het ‘podium’ rond de maquette; een minitheatertje dat ook kan bewegen.

Ondergronds aangestuurd

Van Ojen en Kegels delen een fascinatie voor maquettes. ,,Dat iemand heel veel moeite heeft gedaan om iets wat er al is in de echte wereld op kleine schaal na te maken, vind ik een intrigerend idee. Een maquette geeft een andere blik op de werkelijkheid. Door zo’n fraai nagemaakte priegelige vuilnisbak ga je anders kijken naar een echte vuilnisbak. Van bovenaf kun je ook het geheel zien, je ziet veel beter dat alles verbonden is met elkaar.”

Een uitzondering is de nieuwe voorstelling, Micro… de dingen komen in opstand, wél een echte kindervoorstelling. Op 3 mei spelen Van Ojen en Kegels deze in het Speelhuis in Helmond. ,,Die gaat thematisch over hetzelfde, alleen spelen we nu zelf mee, en er is geen maquette. De spullen in het theater - zoals een stopcontact, een brandblusser en een dweilmop - gaan praten en komen in opstand. Ze zijn er helemaal klaar mee dat ze nooit mee mogen doen en eisen nu hun rol op.”