Spektakel op het kanaal in Helmond; het Drakenbootfestival is terug van weggeweest

Restaurant minder uren open: dit keer niet door corona, maar gebrek aan personeel

HELMOND - Hoe zuur kan het zijn: nu corona geen sta-in-de-weg meer is om volle bak te draaien, moeten Helmondse horecabazen soms door personeelsgebrek de zaak dicht houden. ,,In het weekend of ’s avond werken doen ze liever niet.”

29 mei