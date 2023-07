‘Spierballen vereist’ tijdens obstakelrun, die na vier jaar terugkeert op nieuwe plek in Helmond

indebuurt.nl Met deze documentai­re­se­rie zet Rosie Eindhoven­se creatieve makers in het zonnetje

The Creative Handshake is een documentaireserie opgezet door de Eindhovense Rosie Zopfi. Met dit filmproject wil ze creatieve makers uit de stad in het zonnetje zetten. “Eindhoven heeft zo veel originele ondernemers die op wereldniveau succes hebben.”