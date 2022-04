Stadswachten in Helmond krijgen toch geen strafontslag, nadat ze zwegen over porno-appjes

Bewoners gezocht voor Helmondse wijk van de toekomst; animo voor slimme huizen moet kennelijk nog op gang komen

HELMOND - 52 huurwoningen in een hofje in de nieuwe slimme wijk bij Brandevoort; die zijn meteen weg zou je denken. Blijkbaar niet, want er komt een kijkdag om bewoners te trekken voor de duurdere huurhuizen. Een ander project loopt vertraging op door de enorm gestegen bouwkosten.

